В Шри-Ланке установили виновных в кровопролитной серии взрывов

Виевардене также сообщил о введении комендантского часа по всей стране с 18 часов по местному времени (15.30 мск). Ранее поступили сообщения о том, что в Шри-Ланке заблокированы социальные сети.

По данным полиции, террористы-смертники участвовали как минимум в двух из восьми нападений, в результате которых в пасхальное воскресение погибли более 180 человек и еще около 450 были ранены. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели почти одновременно. В церквях взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальное богослужение.

По данным полиции, террористы-смертники участвовали как минимум в двух из восьми нападений, в результате которых в пасхальное воскресение погибли более 180 человек и еще около 450 были ранены. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели почти одновременно. В церквях взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальное богослужение.

Подробности о последних взрывах

Позднее поступила информация о седьмом и восьмом взрыве. По сообщению полиции, восьмой взрыв устроил смертник, когда полиция пришла с обыском в его дом в северной части Коломбо. В результате взрыва разрушен верхний уровень здания, погибли три сотрудника полиции.