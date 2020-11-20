В Сенегале около 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью

"Первый случай заболевания был обнаружен 12 ноября, - заявил главный врач округа Мбао в пригороде сенегальской столицы Дакаре Диамбонь Ндур. - С тех пор за помощью обратились около 170 человек. Основная часть заболевших проживает в рыбацком квартале Тьяруа-сюр-мер, где много мигрантов". По его словам, болезнь проявляется в виде сыпи на теле, отека лица, посинения губ. В первую очередь воспаление поражает голову и конечности.

"Некоторые больные жалуются на зуд, головную боль и появление гноя в глазах", - отметил Диамбонь Ндур. Все заболевшие недавно вернулись с рыбной ловли. По мнению сенегальских врачей, источником заражения мог быть контакт с морской водой в одном из прибрежных районов.

Губернатор области Дакар распорядился приостановить выход рыбаков в море до тех пор, пока не будет установлена причина заболевания. Ловля рыбы в прибрежных водах страны является главным источником дохода для почти 90 тыс. сенегальских рыбаков. В стране насчитывается до 15 тыс. рыбацких лодок. Сенегал является одним из крупнейших экспортеров рыбы в Западной Африке.