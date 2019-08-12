В самом русском районе Латвии безработица подбирается к 14%

В конце июля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6% экономически активного населения. В Латгале (регионе с наибольшим процентом русскоязычного населения) безработица выше более чем в два раза.
Самая низкая зарегистрированная безработица в конце июля была в Рижском регионе — 4,1%, что столько же, как и месяцем ранее. Примерно такой же уровень в Харьюском уезде, в административные рамки которого входит Таллинн.
Самый высокий уровень безработицы сохраняется в Латгале — 13,8%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, пишет rus.delfi.lv.
В Эстонии во втором квартале текущего года выше всего уровень зарегистрированной безработицы был также в регионе с самым высокой долей русскоязычного населения — в Ида-Вирумаа (8,8%).
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