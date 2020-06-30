В России возобновили железнодорожные пассажирские перевозки в Крым

"В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО "Единая транспортная дирекция" с 10 июля возобновляет перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении. Перевозки автобусами по "единому" билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак", - говорится в сообщении.

Продажи "единых" билетов в Крым начнутся с 1 июля, уточняется в сообщении.

Напомним, что официальная позиция Эстонии по вопросу принадлежности полуострова Крым соответствует позиции Евросоюза: Крым не является частью Российской Федерации, а является аннексированной территорией.