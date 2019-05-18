В Риге пройдет глобальная забастовка за решение проблемы изменения климата

Глобальная забастовка будет проходить в более чем 100 странах мира. В Латвии в рамках мероприятия до и после шествия будут произноситься речи, направленные на повышение активности и информированности молодежи. Шествие завершиться на Домской площади.

Одной из целей мероприятия также является привлечение внимания жителей Латвии к выборам в Европарламент 25 мая. FridaysForFutureLatvia предлагает всем, имеющим право голоса, воспользоваться возможностью влиять на политику на уровне ЕС и требовать от кандидатов продвижения вопросов климата в качестве приоритета.

В рамках подготовки к шествию также будет организована мастерская по изготовлению плакатов. Мастерская пройдет 20 мая с 17:30 до 20:30 на верхнем этаже Kaņepes Kultūras centrs. Этот шаг является продолжением предыдущих акций протеста FridaysForFutureLatvia, когда 15 марта около 650 участников присоединились к климатическому маршу и еще примерно 250 человек присоединились к акции Балтийского климатического пути 12 апреля.