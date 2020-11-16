В Риге от Covid-19 умер экс-глава представительства "Газпрома" и друг Путина. Посланный из РФ "летающий госпиталь" опоздал

За Ролдугиным в Латвию был отправлен летающий госпиталь МЧС, оборудованный на базе лайнера "Сухой Суперджет". Он используется при спасении людей, пострадавших в результате крупных катастроф или природных стихий, а также для транспортироовки тяжело больных пациентов. Самолет прибыл, чтобы доставить Ролдугина в Россию, однако, было уже поздно.

СМИ о Ролдугине узнали, когда в 2009 году концерн "Газпром" открыл в Риге свое первое в Европе представительство. Его руководителем был назначен Ролдугин. Год назад он покинул эту должность. До этого Ролдугин был многолетним сотрудником АО Latvijas gāze.

71-летний Евгений Ролдугин занимал пост главы представительства ПАО "Газпром" в Риге до декабря 2018 года. Евгений - старший брат Сергея Ролдугина, близкого друга президента России Владимира Путина. По информации The New York Times, виолончелист Сергей Ролдугин - крестный дочери Владимира Путина Марии. В 2014 году Сергей Ролдугин заявил в интервью газете "Вечерняя Казань", что с Путиным его познакомил именно старший брат.

По результатам нескольких расследований, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователе (OCCRP), Сергей Ролдугин владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. Авторы первого расследования предположили, что Ролдугин был "хранителем" активов, связанных с президентом России. В Кремле публикацию документов о Ролдугине в 2016 году назвали "информационной атакой".

Второе расследование, опубликованное в 2019 году, показало, что с 2008 по 2010 год две связанные с Ролдугиным компании получили не менее 69 миллионов долларов от сети из как минимум 75 офшорных структур. Все компании, имеющие, судя по "панамским документам", отношение к музыканту, были созданы и управлялись банком "Россия" — "банком Путина", как часто называют это финансовое учреждение российские СМИ.

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