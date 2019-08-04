В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

Еще 26 человек пострадали, передают "РИА Новости". Как уточняется, нападавшего нейтрализовали менее чем за минуту.

По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон. На месте ЧП работают сотрудники ФБР.

Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.