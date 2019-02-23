В Петербурге ”заминировали” ФСБ от имени ФСБ



Однако, получив письмо, сотрудники ФСБ отказались эвакуироваться из здания, добавил источник.

По предварительным данным, человек, который анонимно отправил это послание в петербургское ФСБ также причастен и к другим сообщениям о ”минировании”.

Отмечается, что возможно, это один и тот же человек, который только за 22 февраля ”заминировал” около 150 учреждений.

Ранее сообщалось, что неизвестный ”заминировал” детский сад на юге Москвы.