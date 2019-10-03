В Париже мужчина напал с ножом на полицейский участок и был застрелен

По данным телеканала, мужчина нанес ножевые ранения сотрудникам полиции. Один из силовиков открыл огонь и убил нападавшего.

Один из сотрудников полиции получил серьезное ранение.

На место происшествия выехали прокурор Парижа и министр внутренних дел.