В Париже мужчина напал с ножом на полицейский участок и был застрелен

В Париже мужчина совершил вооруженное нападение на полицейский участок, расположенный на острове Сите. Об этом сообщает BFM TV, информацию об атаке подтверждает Reuters.
По данным телеканала, мужчина нанес ножевые ранения сотрудникам полиции. Один из силовиков открыл огонь и убил нападавшего.
Один из сотрудников полиции получил серьезное ранение.
На место происшествия выехали прокурор Парижа и министр внутренних дел.
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