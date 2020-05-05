В парикмахерских все по-новому: 5 евро чаевых парикмахеру в Вильнюсе – мало

Карантин в Литве действует с 16 марта. С этого дня не могли работать ни парикмахеры, ни мастера маникюра, ни другие специалисты (массажисты, косметологи не могут работать до сих пор). Парикмахерские открылись с 27 апреля. Delfi говорил с парикмахерами о том, как на их жизнь подействовал карантин, как он сказался на ценах.

Парикмахер Вилюс назвал карантин длинным отпуском.

"Не хватало денег, помогали близкие. Клиенты оставляют по 5 евро чаевых, но, я думаю, могли бы дать и больше. Реально, сейчас как второе Рождество – перед Рождеством был бум, сейчас тоже очереди на несколько недель вперед. Действуют требования – маски, перчатки, очки, после каждого клиента моешь руки. Но ведь когда моешь голову, эти перчатки не нужны. Мы и без того все постоянно моем, помещение дезинфицируем, проветриваем", – сказал парикмахер.

Между тем мастер маникюра и педикюра Вайда сказала, что клиентов у нее столько же, сколько было до карантина.

"Записей столько, сколько было раньше, у меня всегда много клиентов, все вернулись, меня это радует. Еще до конца карантина люди записывались вперед. Что касается чаевых, да, оставляют больше, чем раньше, я рада, что клиенты соскучились, ценят, понимают, что я долго не работала. Например, те, кто раньше ничего не оставлял, сейчас оставляют 1 евро, другие оставляют 2, подруга вообще 20 хотела оставить, но я не согласилась, 5 она все равно оставила. Я думаю, что это больше не поддержка, а как в ресторане, понравилась услуга, вот я и оставляю на чай, а не потому что так надо", – сказала Вайда.

Вайда признала, что время карантина для нее было сложным, но пока цены менять она не намерена.

"Особенно тяжело бывает, если нет сбережений. Тяжело и психологически, особенно, когда любишь свою работу. Я первые несколько дней проплакала, что же делать, но потом стала вязать. Трудно было и потому, что надо было платить арендную плату, сначала даже скидку не делали. Многие клиенты писали, просили принять их на дому, но в то время здоровье было важнее, пришлось вежливо отвечать, чтобы пока спокойно посидели дома. Пока я цены не повышала, поскольку понимаю, что часть клиенток не работает, часть работает меньше. Потом буду смотреть, как обстоят дела с ценами на средства безопасности, пока перчатки стоят очень дорого, маски тоже – 50 шт раньше стоили 3,5, а сейчас 25 евро", – заметила она.