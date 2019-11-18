В Палату представителей Беларуси не прошел ни один оппозиционер

Согласно этим данным, в нижнюю палату Национального собрания избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь". Все из них поддерживают политику властей. В прошлом созыве Палаты представителей работали два оппозиционера — Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Товарищества белорусского языка", пишет DW.

Еще до публикации предварительных итогов глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что в Палату представителей прошли экс-министр информации страны Лилия Ананич, бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, а также "мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич. Явка составила 77,22 процента, что на 3 процентных пункта выше показателя выборов 2016 года.

Парламентские выборы в Беларуси