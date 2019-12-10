10.12.2019, 20:00

В отношении Петра Порошенко на Украине возбуждено уголовное дело по статье о госизмене

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Ukraina president Petro Porošenko Kadriorus
Ukraina president Petro Porošenko KadriorusFoto: Rauno Volmar

Украинское Госбюро расследований (ГБР) открыло дело на бывшего президента Петра Порошенко по статье госизмена из-за подписания минских соглашений в 2015 году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет korrespondent.net cо ссылкой на агентство Интерфакс-Украина.

"Действительно открыто открытое производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", — сообщила она.

Сегодня украинский юрист Андрей Портнов разместил копию ответа ГБР об открытии данного производства.

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация — по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Ранее ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.

В целом Порошенко фигурирует уже в 14 делах Госбюро расследований.

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