В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках

В Керкраде взорвалась посылка на сортировочном пункте почтовой компании. Там провели эвакуацию.

Взрыв в Амстердаме произошел незадолго до 8 утра в почтовом помещении офисного здания в западной части города.

В конце декабря и начале января семь различных компаний в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте получили посылки с бомбами и угрожающими письмами.