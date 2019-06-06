06.06.2019, 15:32

В Нидерландах умерла девушка, которую изнасиловали в 14 лет. СМИ сообщили об эвтаназии — но этому нет доказательств

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rus.delfi.ee
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В Нидерландах умерла девушка, которую изнасиловали в 14 лет. СМИ сообщили об эвтаназии — но этому нет доказательств
Foto: Facebook/Instagram

В Нидерландах умерла 17-летняя Ноа Потховен, которая долгое время добивалась разрешения на эвтаназию в соответствии с законами страны. Ранее Delfi писал, что Потховен воспользовалась эвтаназией, чтобы уйти из жизни, но как оказалось, что это не совсем так.

Как пишет "Медуза", на прошлой неделе в ее инстаграме появился прощальный пост: ”После многих лет упорной борьбы все кончено. После множества бесед и экспертиз было решено, что я буду освобождена, потому что мои страдания невыносимы. Все кончено. На самом деле я уже давно не живу, а выживаю, но не по-настоящему. Я дышу, но не живу”. Сейчас аккаунт Потховен закрыт, текст сообщения приводит нидерландское издание Welingelichte Kringen.

В 2001 году Нидерланды стали первой в мире страной, которая легализовала эвтаназию. По закону, об этой процедуре может просить любой человек старше 12 лет, подростки младше 17 лет должны получать разрешение родителей. Пациент предварительно обсуждает свое решение с лечащим врачом и независимым специалистом, не участвующим в лечении. Они должны подтвердить, что страдания пациента невыносимы, а положительный прогноз отсутствует. Смертельную инъекцию может сделать сам пациент или его лечащий врач.

Ноа Потховен изнасиловали в возрасте 14 лет

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Девушка рассказала о своей жизни в автобиографической книге ”Побеждать или учиться”, изданной в 2018 году. В возрасте 11 лет она впервые подверглась сексуальным домогательствам на школьной вечеринке, год спустя это повторилось. В 14 лет ее изнасиловали двое мужчин. Долгое время Ноа стыдилась рассказывать о случившемся кому бы то ни было. Она страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии, но никто не понимал, в чем причина болезней. Ее родители рассказали, что узнали о происходящем с дочерью только тогда, когда наткнулись во время уборки на ее прощальные письма друзьям и родственникам.

Несколько раз Ноа пытались лечить — иногда принудительно. ”Я чувствовала себя преступницей, хотя ни разу в жизни не украла из магазина ни одной конфеты”, — рассказывала Потховен. Одно из лечебных учреждений, куда ее поместили, чтобы не дать совершить самоубийство, она называла ”настоящим адом”.

По словам матери девушки, госпитализации в другую больницу, где лечат от анорексии, нужно было ждать полгода. Из-за этого Потховен пришлось питаться через зонд. Кроме того, по данным журналистки Наоми ОʼЛири из издания Politico, которая общалась со знакомыми из нидерландских изданий, девушке отказали в электросудорожной терапии.

”В Нидерландах не найти места, где могут решить ее психические и физические проблемы”, — говорила мать Ноа в 2018 году. Наоми ОʼЛири cообщила, что Потховен совершила несколько неудачных попыток самоубийства.

Обстоятельства смерти Ноа Потховен до конца не ясны


Впервые с просьбой об эвтаназии Ноа Потховен обратилась в одну из клиник Гааги в 2018 году — без ведома родителей. Девушка получила отказ. ”Мне сказали, что я слишком молода, чтобы умереть”, — рассказала она нидерландскому изданию De Gelderlander. Когда Ноа исполнилось 17 лет, она получила право на эвтаназию без согласия родителей.

5 июня многие СМИ распространили сообщение, что Ноа Потховен прибегла к процедуре эвтаназии. Доказательств этому нет. Девушка умерла в воскресенье, 2 июня, но при каких именно обстоятельствах — до конца не ясно. Наоми ОʼЛири написала, что Потховен отказывалась от любой пищи, а лечащий врач и родители девушки решили не прибегать к принудительному кормлению. По нидерландским законам, как отмечает Deutsche Welle, это не приравнивается к эвтаназии.

О'Лири подчеркивает, что решение перейти на паллиативный уход и не кормить насильственно в соответствии с желаниями пациента не является эвтаназией.

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