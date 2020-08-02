В Нидерландах из-за коронавируса отменили гей-парад

Ежегодно мероприятие, которое проходит в течение нескольких дней, сопровождается концертами, вечеринками и массовыми гуляниями, отмечает издание. Самым громким событием является парад на каналах Амстердама, в котором принимают участие 80 лодок.

В этом году организаторы решили не проводить парад из-за запрета массовых мероприятий. Предполагается, что очередной гей-парад пройдет в августе 2021 года. Также организаторы изучают возможность проведения мероприятия в меньших масштабах.

Ранее сообщалось об отмене запланированного на июнь гей-парада в Молдавии. С подобной инициативой выступили сами организаторы мероприятия, а не власти. Они призвали всех сторонников проявить ”солидарность в эти трудные времена”.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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