В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска.
Их наличие обязательно с 15 апреля. Заказать можно уже с 13 апреля.
Для поездок на такси в Москве пассажиру также нужен цифровой пропуск, разрешающий передвижение по соответствующему маршруту.
Заказать их на портале MOS.RU можно с 13 апреля. Или же можно отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.
Для его получения нужно указывать реальный адрес места проживания или пребывания, а не прописку.
Пропускная система будет носит заявительный характер: перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.
Пропуска вводятся для поездок на работу и обратно (в этом случае он выдается сроком до 30 апреля, количество поездок не ограничено), в медучреждения (выдается на один день в конкретное медучреждение, в течение недели можно получить неограниченное количество таких пропусков), в личных целях, соответствующих режиму самоизоляции (в магазин, на дачу, на вокзал и т.д. Такой пропуск выдается на один день максимум два раза в неделю).
Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.
Проверка пропуска предполагает предъявление паспорта и цифрового пропуска (распечатка или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу.
Мэр подчеркнул, что мэрия обещает защитить персональные данные после введения цифровых пропусков. Все данные о пропусках будут уничтожены после снятия режима повышенной готовности.
Ходить пешком горожанам можно без пропуска, но соблюдая введенные ранее ограничения.
Кроме того, как следует из указа, без пропуска, но с удостоверением государством образца по Москве смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, медики, журналисты, судьи, адвокаты, охранники и иные служащие. Граждане их сопровождающие обязаны иметь пропуска.
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