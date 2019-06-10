10.06.2019, 14:58

В Москве неизвестные разгромили редакцию издания "Сноб"

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Радио Свобода
EST
Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

В Москве неизвестный ночью пробрался в здание на Берсеневской набережной и разбил технику в редакции "Сноба" и соседнем офисе, соединенном с ньюсрумом издания, передает радио "Свобода".

Полиция проводит следственные действия и разбирается в инциденте, сообщил Радио Свобода источник в редакции.

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова в телеграм-канале проекта уточняет, что редакции не известны мотивы человека, проникшего в офис. Попасть туда и оценить размер ущерба журналисты не могут из-за работы криминалистов.

Часть журналистов "Сноба" временно будут работать в офисе телеканала "Дождь", добавила Чудинова. ​

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Радио Свобода
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