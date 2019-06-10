В Москве неизвестные разгромили редакцию издания "Сноб"

Полиция проводит следственные действия и разбирается в инциденте, сообщил Радио Свобода источник в редакции.

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова в телеграм-канале проекта уточняет, что редакции не известны мотивы человека, проникшего в офис. Попасть туда и оценить размер ущерба журналисты не могут из-за работы криминалистов.

Часть журналистов "Сноба" временно будут работать в офисе телеканала "Дождь", добавила Чудинова. ​