В Минске задержана Мария Колесникова

По словам Анастасии, все произошло в центре Минска возле Национального художественного музея.

”Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают”, — рассказала Анастасия.

”Мы получили подтверждение о том, что, предположительно, Марию задержали”, — заявил ”Интерфаксу” другой член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Также утром 7 сентября пропала связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым, пишет минское городское издание Kyky.org.

Минская милиция, Следственный комитет и Комитет госконтроля Беларуси заявили, что не имеют информации о задержании членов Координационного совета.

Мария Колесникова в июле стала одним из трех лидеров объединенного предвыборного штаба Светланы Тихановской. Двое других лидеров — сама Тихановская и Вероника Цепкало — после президентских выборов 9 августа вынуждены были уехать из Беларуси.

Колесникова после выборов осталась в Беларуси и вошла в президиум Координационного совета оппозиции, который был создан по инициативе Тихановской. Белорусские власти возбудили уголовное дело из-за создания совета.

В начале сентября Колесникова объявила, что штаб Виктора Бабарико намерен создать политическую партию ”Вместе”.