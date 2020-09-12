В Минске на площади Свободы задержаны несколько десятков участниц "женского марша"

Акция собрала до тысячи человек. Собравшиеся несколько раз обошли площадь по кругу, после чего милиция предупредила их о незаконности шествия, и начались жесткие задержания. Их производили сотрудники ОМОН и неизвестные люди в балаклавах без опознавательных знаков.

Брутальные задержания на площади Свободы. Некоторые женщины пытаются сорвать балаклавы с неизвестных в зеленых костюмах. pic.twitter.com/Ncx1idw3Fi — TUT.BY (@tutby) September 12, 2020

В общей сложности были задержаны несколько десятков человек, остальные были оттеснены с площади. После этого участницы марша начали шествие по улице Немига и проспекту Победителей.

”Женские марши”, подавляющее большинство участников которых составляют женщины, уже три недели проходят в Минске по субботам. Обычно они обходятся без жестких массовых задержаний их участниц.