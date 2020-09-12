В Минске на площади Свободы задержаны несколько десятков участниц "женского марша"(2)
В центре Минска на площади Свободы задержаны несколько десятков участниц ”женского марша” протеста против президента Александра Лукашенко, передает Meduza.io.
В центре Минска на площади Свободы задержаны несколько десятков участниц ”женского марша” протеста против президента Александра Лукашенко, передает Meduza.io.
Акция собрала до тысячи человек. Собравшиеся несколько раз обошли площадь по кругу, после чего милиция предупредила их о незаконности шествия, и начались жесткие задержания. Их производили сотрудники ОМОН и неизвестные люди в балаклавах без опознавательных знаков.
Брутальные задержания на площади Свободы. Некоторые женщины пытаются сорвать балаклавы с неизвестных в зеленых костюмах. pic.twitter.com/Ncx1idw3Fi— TUT.BY (@tutby) September 12, 2020
В общей сложности были задержаны несколько десятков человек, остальные были оттеснены с площади. После этого участницы марша начали шествие по улице Немига и проспекту Победителей.
”Женские марши”, подавляющее большинство участников которых составляют женщины, уже три недели проходят в Минске по субботам. Обычно они обходятся без жестких массовых задержаний их участниц.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Возле Норвегии обнаружили потопленный нацистский крейсер - фото
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Рязанская школьница сняла на видео непристойное поведение учителя