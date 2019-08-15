В Лондоне нашли еще одну жертву отравления в Солсбери

"Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского, — информировали в полиции. — Офицер полиции графства Уилтшир, который не желает быть идентифицированным, был вовлечен в реагирование на отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Симптомы [отравления] проявились у него в момент инцидента, они указывали на воздействие очень небольшого количества "Новичка". Тогда офицер получил соответствующую медицинскую помощь и вскоре вернулся к выполнению своих обязанностей".

В Скотленд-Ярде отметили, что этот полицейский "является четвертым человеком, который посредством судебно-медицинской экспертизы признан жертвой первоначального нападения в Солсбери".

"Более высокие уровни воздействия "Новичка", от которого пострадали Скрипали и детектив-сержант Ник Бейли, привели к тому, что они оказались в критическом или тяжелом состоянии", — добавили в Службе столичной полиции.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом ”Новичок” в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему, напопоминает Лента.ру.