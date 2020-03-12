В Литве учебные заведения закрываются на карантин, отозваны все мероприятия

На две недели в Литве остановлена работа всех учреждений просвещения, культуры, спорта и досуга и запрещено посещение ряда стран.

Решение о прекращении учебного процесса вступит в силу с пятницы и пока будет действовать до 27 марта.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул, что решение о закрытии учебных заведение с пятницы носит рекомендательный характер, а с понедельника станет обязательным.

"Дистанционное обучение не запрещено, оно прекращается в самих учреждениях", — сказал на совещании правительства министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

Он также подчеркнул, что самоуправления должны обеспечить надзор за детьми в учреждениях, "если это невозможно обеспечить дома".

Министр внутренних дел Рита Тамашунене сказала, что решение распространяется на все учреждения системы образования — ясли, детские сады, школы и университеты.

Работодателям рекомендуется разрешить работникам, у которых есть дети, работать дистанционно, а если такой возможности нет, то следует выдать бюллетени о временной нетрудоспособности. Это можно будет сделать и задним числом. Предложено считать этот период в учреждениях образования каникулами.

"Две недели — каникулы, за две недели нужно подготовиться, если в этом будет необходимость, организовать процесс обучения другими способами — дистанционно или в другой форме", — сказал премьер Саулюс Сквернялис.