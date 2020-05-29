В Литве мужчина застрелил полицейского. Подозреваемого ищут на вертолете

Сообщение об инциденте поступило 29 мая, в 10:28. Звонившие сказали, что подозреваемый мог поджечь дом.

Департамент пожарной безопасности Литвы сообщил, что горит одноэтажный деревянный дом, пожар тушат три автоцистерны.

Выяснилось, что вооруженный мужчина не только мог поджечь дом, но и ранил полицейских.

Департамент полиции Литвы информировал, что тяжелые ранения получили полицейские Мажекяйского районного комиссариата.

Полицейские приехали в деревню Бирбилишкес, чтобы проверить информацию о вооруженном мужчине. Подозреваемый встретил их выстрелами.

На месте происшествия был застрелен 40-летний полицейский Мажейкяйского районного комиссариата. Вторая сотрудница полиции была ранена в ногу, ее жизни опасность не угрожает. Генкомиссар Ренатас Пожела от имени всех стражей порядка выражает соболезнования близким покойного.

Пожарные ищут человеческие останки в горящем доме, возможно, тело женщины. Выясняют, не совершил ли подозреваемый и другие убийства.

Полиция разыскивает подозреваемого Стасиса Брасаса (1968 г.р.), который ранее в поле зрения полиции не попадал. Пожела указал, что легального оружия у подозреваемого нет, вероятно, оружие, из которого был застрелен полицейский, нелегальное.

На поиски подозреваемого вылетел вертолет.