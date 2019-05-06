В Латвии ребенок девять лет был в психиатрической больнице — о нем забыли

Юрис (имя изменено) родился незадолго до восстановления независимости Латвии у совсем юной матери, не имеющей образования и профессии, безработной и бездомной. Отец бросил ее вскоре после появления сына на свет. Единственным источником существования женщины было попрошайничество, в том числе вместе с ребенком. По этой причине трехлетнего Юриса забрали у матери.

Ребенка увезли в рижский 258-й спецдетсад — приют. Мама его навещала регулярно с первого дня, а через три года ей заявили, что мальчика усыновляет богатая семья. Судя по произошедшему тогда с усыновлением мальчика, можно предположить, что в этом процессе имела место коррупция. Юриса усыновил моряк дальнего плавания, который безо всякого на то юридического основания проживал вместе с пасынком от разведенной жены, подростком. И этому человеку позволили забрать семилетнего мальчика.

"Он моряк был, часто в рейсы уезжал, и я один оставался. Он мне запрещал к дверям подходить, на звонки по телефону отвечать. Морил голодом, я убегал из дому", — вспоминает Юрис. У усыновителя он прожил полтора года.

Несколько учреждений, не связанных друг с другом, сообщили в Госполицию о своих подозрениях, что усыновитель мальчика сексуально использовал. Но в Госполиции сексуальные преступления расследовать не стали, и все заявления исчезли.