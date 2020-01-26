26.01.2020, 11:20

В Латвии пограничника обвиняют в получении взятки за попытку провезти через границу нелегалов

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EST 3
Eesti-Läti piir
Eesti-Läti piirFoto: Anni Õnneleid

В Латгальскую окружную прокуратуру направлены материалы дела, начатого в отношении сотрудника Государственной пограничной службы (ГПС), подозреваемого в получении взятки за попытку провезти через границу группу нелегалов.

Как уже сообщалось ранее, 22 июля 2019 года был задержан сотрудник Лудзенского управления ГПС, подозреваемый в получении взятки и в незаконном перемещении через границу пятерых нелегалов.

Сразу же после задержания представители Госпогранохраны пояснили, что продолжат совершенствовать механизмы внутреннего контроля в отношении коррупционных действий, совершаемых должностными лицами.

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