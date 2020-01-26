В Латвии пограничника обвиняют в получении взятки за попытку провезти через границу нелегалов

Как уже сообщалось ранее, 22 июля 2019 года был задержан сотрудник Лудзенского управления ГПС, подозреваемый в получении взятки и в незаконном перемещении через границу пятерых нелегалов.

Сразу же после задержания представители Госпогранохраны пояснили, что продолжат совершенствовать механизмы внутреннего контроля в отношении коррупционных действий, совершаемых должностными лицами.