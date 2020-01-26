В Латвии пограничника обвиняют в получении взятки за попытку провезти через границу нелегалов(5)
В Латгальскую окружную прокуратуру направлены материалы дела, начатого в отношении сотрудника Государственной пограничной службы (ГПС), подозреваемого в получении взятки за попытку провезти через границу группу нелегалов.
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