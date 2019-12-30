В Латвии открыли печальный счет умершим от гриппа: скончались уже трое

У всех умерших наблюдались хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Двоим из них было по 50 лет, одному — 85. Ни один не делал прививку от гриппа.

Самая высокая заболеваемость гриппом на неделе с 23 декабря зарегистрирована в Елгаве — 215,7 случая на 100 тыс. жителей. В Риге зарегистрировано 151,7 случая на 100 тыс. населения, в Юрмале — 103,6 случая. В остальных городах заболеваемость была меньше 100 случаев на 100 тыс. жителей, то есть ниже эпидемического порога.

За прошлый сезон от гриппа в Латвии умерли 86 человек.

Как сообщил Департамент здоровья Эстонии, за период с 19 по 25 декабря вирус гриппа типа А и Б был выявлен у 26 человек, что на 18 процентов больше, чем неделей ранее. По данным Департамента здоровья, по окончании рождественских каникул, когда дети вернутся в школу, количество заболевших гриппом типа А и Б может возрасти. В прошлом сезоне грипп унес в Эстонии жизни 24 человек.