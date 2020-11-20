20.11.2020, 08:56

В Латвии начнут штрафовать за отказ носить маску

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Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020
Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020Foto: Andres Putting

С сегодняшнего дня, 20 ноября, в Латвии за неиспользование маски в предусмотренных нормативными актами случаях будет применяться предупреждение или штраф до 50 евро, свидетельствуют поправки к закону об управлении распространением Covid-19.

Также в законе указано, что самоуправления обязаны обеспечить, чтобы с сегодняшнего дня нуждающимся и малообеспеченным лицам были доступны маски.

По словам представителя Министерства юстиции Латвии Лайлы Медини, нуждающимся людям планируется раздать маски многоразового использования, которые можно будет стирать по меньшей мере 30 раз. В качестве даты раздачи масок обозначено 20 ноября.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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