В Латвии - антирекорд по смертности от COVID-19. Какие суточные показатели в Литве, Финляндии и России?

За последние сутки в Латвии от коронавируса скончались 44 человека. Это максимальный с начала пандемии показатель. Предыдущий пик — 25 летальных исходов — фиксировали 13 и 16 декабря, передает rus.lsm.lv. В стационарах в данный момент 1010 пациентов — это также пиковое значение. За последние сутки в Латвии сделали 5054 теста на Covid-19 — выявили 511 новых случаев. Доля положительных тестов — 10,1%.

В Литве за сутки выявлено 1668 новых случаев заражения и 26 смертей. За минувшие сутки было проверено 5223 пробы. С начала пандемии COVID-19 заразились 130 тысяч 598 человек.

В России за сутки выявили 28 284 новых случая коронавируса. Умерли 552. Всего коронавирус был зафиксирован у 3 050 248 жителей России, скончались 54 778, передает gazeta.ru.

В Финляндии за последние сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает yle.fi.

Больше всего новых заражений зафиксировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS — 86. Далее по списку регионы Варсинайс-Суоми (+18) и Центральная Финляндия (+9).

Сообщается, что из-за праздников отдельные случаи заражения могут быть зарегистрированы позже обычного. В общей сложности с начала эпидемии в Финляндии выявлено 34 977 случаев заражения COVID-19.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!