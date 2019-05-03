В КНДР 10 млн человек живут на грани голода. В ООН видят причину в неурожае

В КНДР собран самый низкий урожай за последние 10 лет, что стало следствием засухи и наводнения, заявил в пятницу на брифинге в Женее официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Эрве Верхузел.

Он сослался на итоги совместной оценочной миссии ВПП и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которая работала в КНДР с 29 марта по 12 апреля. "Был сделан вывод, что из-за самого плохого за 10 лет урожая, ставшего следствием засухи, волн тепла и наводнения, 10,1 млн человек страдают от сурового отсутствия продовольственной безопасности. Это означает, что у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая", — сказал представитель ООН.

По оценкам миссии ВПП и ФАО, в КНДР произведено 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственной продукции, что является самым низким результатом после сезона 2008 — 2009 годов. Как подчеркнул Верхузел, "без гуманитарной помощи миллионам людей может грозить голод".

Он напомнил, что увеличение помощи "требует устойчивого финансирования со стороны доноров, чтобы спасти жизни". "Нехватка фондов ставит положение семей под угрозу и представляет опасность для целого поколения детей", — предупредил представитель ООН.

Добавим, продовольственное положение в КНДР встревожило специалистов ООН еще в начале марта. Тогда сообщалось, что от нехватки продовольствия и воды уже страдает 10,9 млн жителей КНДР. При этом суммарная численность жителей Северной Кореи на прошлый год составляла около 25,5 млн человек.