В КНДР 10 млн человек живут на грани голода. В ООН видят причину в неурожае

По данным немецкой гуманитарной организации Deutsche Welthungerhilfe, в связи с чрезвычайной ситуацией власти КНДР сокращают суточный продовольственный паек для граждан с 576 до 300 граммов. Паек состоит из зерновых, кукурузы и картофеля. Для сравнения, в наиболее тяжелый период блокады Ленинграда суточный паек рабочего составлял 250 граммов хлеба, а иждивенца и ребенка — 125 граммов хлеба.
По словам представителя Deutsche Welthungerhilfe в Северной Корее Ларса Дюеркопа, детям, женщинам и старикам паек не урезают. Те же, кто нуждается в дополнительном продовольствии и располагает финансовыми средствами, могут купить другие продукты на небольших рынках.
Ларс Дюеркоп отметил, что международные санкции препятствуют импорту в КНДР сельскохозяйственной техники, производственного сырья и удобрений. "Даже с импортом парников мы как гуманитарная организация испытываем трудности, поскольку подпорки для парников — это металлические прутья, которые находятся в санкционном списке", — указал он.
Дюеркоп добавил, что в настоящее время ходатайства об исключениях для санкционного режима в отношении КНДР находятся на рассмотрении Комитета ООН по санкциям в Нью-Йорке. "Мы надеемся на скорое рассмотрение этих ходатайств", — сказал он.
Координатор ООН по Северной Корее Тапан Мишра также призвал мировое сообщество собрать средства для поставки критически важной гуманитарной помощи в КНДР, сообщало DW. Он отметил, что в 2018 году финансирование помощи удалось обеспечить лишь на четверть.
Добавим, наиболее страшную гуманитарную катастрофу Северная Корея пережила в 1995-1999 годах. Массовый голод этого периода официальная пропаганда замаскировала эвфемизмом "Трудный поход". Голод сопровождался случаями каннибализма, мародерства и эпидемиями, пишет Koreya24. По некоторым данным, жертвами гуманитарной катастрофы стали до 3 млн человек (2 миллиона по оценкам ООН), однако власти КНДР признали гибель только 10 тысяч человек.
По оценкам специалистов, неурожаи являются лишь одним из нескольких факторов, которые приводят к нехватке продовольствия. Причем остальные причины прямо или косвенно вытекают из политики Пхеньяна. Среди них названы плановая система экономики, низкая урожайность сельского хозяйства, международные санкции и различные ограничения, введенные в ответ на милитаризацию КНДР и разработки в области ядерного оружия.
В мире в 2018 году голодали 113 млн человек
Около 113 миллионов человек в 53 странах мира в 2018 году испытывали острую нехватку продовольствия, говорится в опубликованном месяц назад докладе Евросоюза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и ВПП ООН. А в 2017 году по всему миру острый голод испытывали 124 миллиона человек.
Почти две трети из общего количества людей, испытывающих острый голод, проживают в 8 странах: Афганистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Нигерии, Судане, Южном Судане, Сирии и Йемене. В 17 странах уровень людей, испытывающих острый голод, остался на прежнем уровне или увеличился.
Климатические и стихийные бедствия лишили достаточного количества пищи еще 28 миллионов человек. 13 стран, включая Северную Корею и Венесуэлу, не рассматривались авторами доклада вовсе из-за недостатка данных.