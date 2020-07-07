В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище: 21 погибший, 15 пострадавших

Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник около 11.45 по местному времени (6.45 мск), когда автобус со школьниками по пока неустановленной причине опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь. Спасатели уже подняли автобус из воды.

Пока неизвестно, по какой причине произошла авария. Поисково-спасательная операция на водохранилище продолжается, ведется расследование.