В Киеве тысячи людей протестуют против "формулы Штайнмайера"

Всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около полудня. Участники митинга скандируют лозунги против "формулы Штайнмайера" и президента Украины Владимира Зеленского. Демонстранты держат плакаты с призывами "Нет капитуляции", "ЗЕмократуру вон", "Слуга выходи - народ пришел". Движение на соседних улицах перекрыто, на самой площади установлена сцена. В митинге участвуют активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора". О правонарушениях не сообщается.

Владимир Зеленский, в рамках реализации минских соглашений по мирному урегулированию в Донбассе, 1 октября подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) - так называемой "формулы Штайнмайера". В Украине весьма неоднозначно отреагировали на действия Зеленского.