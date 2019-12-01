В Киеве при обстреле автомобиля погиб маленький ребенок

По последней информации, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева. На момент обстрела в машине находился ребенок, он скончался от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов заняты поиском автомобиля, на котором, предположительно, скрылись злоумышленники.