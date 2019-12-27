27.12.2019, 07:05

В Казахстане разбился пассажирский самолет с сотней человек на борту. Погибли 12 человек

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дополнено в 10:10
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В Казахстане разбился пассажирский самолет с сотней человек на борту. Погибли 12 человек
Foto: Twitter

По первым данным, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Bek Air под Алматы погибли 12 человек. На борту находилось 93 пассажира и пять членов экипажа.

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта. Об этом сообщается утром в пятницу, 27 декабря, на странице аэропорта в соцсети Facebook.

По данным аэропорта Алматы, при взлете самолет потерял высоту и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно.

Самолет пропал с радаров в 7:05 утра. На борту находилось 100 человек — 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Созданная для выяснения причин крушения самолета правительственная комиссия вылетела к месту крушения, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены, говорится в сообщении ведомства.

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Как пишет "Интерфакс", в крушении самолета, по уточненным данным, погибли 12 человек, пострадали 49, сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана. Их имена опубликованы. Ранее в мэрии Алма-Аты сообщали о 15 погибших и 66 пострадавших.

На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. Погиб командир воздушного судна Марат Муратабаев. Среди пассажиров было четверо иностранцев — два гражданина Украины, один гражданин Киргизии и один гражданин Китая, все иностранцы выжили, сообщили в МВД.

Пострадавший гражданин Киргизии госпитализирован, его навестят сотрудники генконсульства в Алма-Ате, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь киргизского МИД Улан Дыйканбаев.

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