25.07.2019, 09:58
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Борт ВВС Азербайджана внезапно пропал с экранов радаров во время учебного полета, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Борт ВВС Азербайджана внезапно пропал с экранов радаров во время учебного полета, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
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