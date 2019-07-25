25.07.2019, 09:58

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29


РИА "Новости"
EST 11
MiG29
MiG29Foto: Alexander Galperin, Sputnik

Борт ВВС Азербайджана внезапно пропал с экранов радаров во время учебного полета, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Уточняется, что инцидент произошел накануне около 22:00.

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