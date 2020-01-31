В Италии и Великобритании выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

По его словам, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца только что одобрил соответствующее распоряжение, закрывающее авиасообщение с Китаем.
Конте также уточнил, что новый коронавирус был выявлен у двух китайских туристов. Они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.
Оба не имеют отношения к круизному лайнеру Costa Smeralda, которое находится в порту города Чивитавеккья. Врачи полагали, что коронавирусом мог быть заражен один из китайских пассажиров, однако подозрения не подтвердились.
Британские медики также зафиксировали первые два случая заболевания новым типом коронавируса, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Соединенного Королевства.
"Мы можем подтвердить, что анализы двух пациентов в Англии — членов одной семьи — дали положительные результаты на коронавирус", — говорится в заявлении ведомства. Согласно заявлению, заболевшие получают специальное лечение, а Минздрав в свою очередь активно пытается определить, с кем успели контактировать зараженные, с целью не допустить дальнейшего распространения заболевания.
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