В Испании после прививки вакциной Pfizer коронавирусом заразились все 78 постояльцев дома престарелых. Семь из них умерли

"13 января клиенты дома престарелых и персонал получили первую дозу вакцины", — сообщает издание со ссылкой на руководство заведения. Через шесть дней у десятерых постояльцев проявились симптомы коронавируса. Число зараженных продолжило быстро расти. В итоге инфекция подтвердилась у всех 78 жителей дома престарелых. Они были изолированы в своих комнатах, как того требуют инструкции. Однако семерых постояльцев спасти не удалось, еще четверо остаются на госпитализации, тесты одного из постояльцев уже дают отрицательный результат.

Руководство особо подчеркивает, что две первых волны коронавируса обошли этот дом престарелых стороной. Вторая доза вакцины назначена постояльцам на 3 февраля.

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