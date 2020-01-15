В Ираке вновь обстреляли базу с американскими военными

Военная база Эт-Таджи в Ираке в 30 километрах от Багдада, на которой размещены американские военнослужащие, во вторник, 14 января, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщили представители иракской армии, отметив, что удар обошелся без жертв. Согласно информации агентства AFP, до последнего времени именно на этой базе располагались немецкие солдаты, которых из-за обострения ирано-американских отношений через Иорданию перевели обратно в Германию.

В прошедшие недели базы, на которых размещены американские войска, неоднократно подвергались обстрелам, в совершении которых обвиняют связанные с Ираном шиитские группировки.

В частности, постоянным обстрелам подвергается авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада — с начала году тут получили ранения семь человек, главным образом, иракцев. На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), большинство американских военнослужащих покинуло базу.