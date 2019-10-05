05.10.2019, 16:02

В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека

 (1)
rus.delfi.ee
EST
USA-IRAN/SANCTIONS-IRAQ
USA-IRAN/SANCTIONS-IRAQFoto: Raheb Homavandi, REUTERS

Начавшиеся во вторник беспорядки в Ираке, по последним данным, привели к гибели 73 человек, сообщают в субботу арабские СМИ со ссылкой на иракскую правительственную комиссию по правам человека, пишет "Интерфакс".

При этом среди погибших — шесть полицейских.

Еще более трех тысяч человек получили ранения.

Основная часть акций протеста проходит в населенных шиитами южных районах страны, а также в Багдаде.

Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: