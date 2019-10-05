В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека

Начавшиеся во вторник беспорядки в Ираке, по последним данным, привели к гибели 73 человек, сообщают в субботу арабские СМИ со ссылкой на иракскую правительственную комиссию по правам человека, пишет "Интерфакс".
При этом среди погибших — шесть полицейских.
Еще более трех тысяч человек получили ранения.
Основная часть акций протеста проходит в населенных шиитами южных районах страны, а также в Багдаде.
Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.
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