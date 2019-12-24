В Индонезии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье

ДТП произошло в районе города Пагар-Алам. Всего в автобусе находились 40 человек. Помимо 24 погибших еще 16 человек получили травмы, их госпитализировали.

KNKT mengirim tim investigasi ke lokasi kejadian kecelakaan Bus Sriwijaya di Pagar Alam. Tim terdiri dari Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko, Wildan (Investigator in Charge), dan Zulfikar. pic.twitter.com/sGB1UkFVHJ — Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) (@KNKT_RI) 24 декабря 2019 г.

В начале декабря в Тунисе туристический автобус упал в ущелье. Всего в нем находились 43 человека, 26 из которых погибли. ДТП произошло по пути в город Айн-Драхам. Как сообщал региональный директор гражданской обороны Джендуба Мунир Риаби, по предварительным данным водитель не справился с управлением при приближении опасного поворота.