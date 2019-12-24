24.12.2019, 12:40

В Индонезии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье


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В Индонезии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье
Foto: EPA

В Индонезии в провинции Южная Суматра как минимум 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье. Об этом сообщает ”Синьхуа” со ссылкой на Управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции.

ДТП произошло в районе города Пагар-Алам. Всего в автобусе находились 40 человек. Помимо 24 погибших еще 16 человек получили травмы, их госпитализировали.

В начале декабря в Тунисе туристический автобус упал в ущелье. Всего в нем находились 43 человека, 26 из которых погибли. ДТП произошло по пути в город Айн-Драхам. Как сообщал региональный директор гражданской обороны Джендуба Мунир Риаби, по предварительным данным водитель не справился с управлением при приближении опасного поворота.

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