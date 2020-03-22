В Хорватии за сутки произошло два сильных землетрясения

Землетрясения магнитудой 5,3 и 5 зафиксировали в воскресенье в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала
Эпицентр первого находился в 7 км к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.
Эпицентр второго землетрясения находился в 6 км к северу от Загреба. Очаг также залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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