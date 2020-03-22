В Хорватии за сутки произошло два сильных землетрясения

Эпицентр первого находился в 7 км к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр второго землетрясения находился в 6 км к северу от Загреба. Очаг также залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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