В Хельсинки над поездом рухнула стеклянная крыша железнодорожного вокзала

Начальник пресс-службы государственной железнодорожной компании VR Тайна Куйтунен заявила, что VR пока не может уточнить, находлись ли в поезде люди во время происшествия.

Двери поезда были открыты, но время отъезда еще не появлялась на таблице рядом с платформой. При несчастном случае никто не пострадал. Также поезд не получил повреждений, и случившееся не повлияло на движение поездов в Хельсинки.

По словам Куйтунен, VR является владельцем здания вокзала, но за перроны и крыши Главного железнодорожного вокзала отвечает Агентство транспортной инфраструктуры.