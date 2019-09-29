29.09.2019, 18:39

В Хельсинки над поездом рухнула стеклянная крыша железнодорожного вокзала

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rus.delfi.ee
EST 16
В Хельсинки над поездом рухнула стеклянная крыша железнодорожного вокзала
Foto: Eero Vabamägi

Сегодня, около половины третьего стеклянная крыша железнодорожного вокзала Хельсинки рухнула над поездом. Осколки стекла упали на электричку R, часть осколков упали на платформу, пишет Yle.

Начальник пресс-службы государственной железнодорожной компании VR Тайна Куйтунен заявила, что VR пока не может уточнить, находлись ли в поезде люди во время происшествия.

Двери поезда были открыты, но время отъезда еще не появлялась на таблице рядом с платформой. При несчастном случае никто не пострадал. Также поезд не получил повреждений, и случившееся не повлияло на движение поездов в Хельсинки.

По словам Куйтунен, VR является владельцем здания вокзала, но за перроны и крыши Главного железнодорожного вокзала отвечает Агентство транспортной инфраструктуры.

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