В гибели молодой журналистки в Северной Ирландии обвинили террористов

Уточняется, что 29-летняя женщина находилась рядом с одной из полицейских машин в тот момент, когда люди в масках атаковали полицию, используя зажигательные бомбы и фейерверки. Один из них был вооружен огнестрельным оружием и, стреляя в сторону полицейских, смертельно ранил журналистку.

Причина, по которой она находилась в данном районе города в этот момент — делала репортаж или просто проходила мимо, — неизвестна.

В организации протестов, классифицированных правоохранительным органами как террористический акт, считают виновными членов группировки, известной как Новая Ирландская республиканская армия (”Новая ИРА”). Ранее в январе их заподозрили в серии взрывов машин в том же городе.

ИРА, сформированная в 1969 году как боевое крыло ирландской партии ”Шинн Фейн”, ведет свою историю с боевых националистических организаций, созданных в 1920-х годах. Своей главной целью организация всегда называла объединение Ирландии, северная часть которой входит в состав Соединенного Королевства. В 2005 году она объявила о прекращении партизанской деятельности и переключилась на нелегальный бизнес.

Ранее 19 апреля сообщалось, что Макки получила огнестрельное ранение в ходе беспорядков, произошедших накануне годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

Коллеги и друзья журналистки вспоминают ее как человека, всегда гнавшегося за правдой, защищавшего толерантность и права меньшинств. В профессии ее считали перспективной: в 2016 году журнал Forbes включил журналистку в свой список ”30 до 30”.