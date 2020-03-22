В Германии запретили собираться больше, чем по двое

Правительство Германии ужесточило меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в стране, цитирует AFP канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
В частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек. Исключение будет сделано только для членов одной семьи и людей, живущих единым домашним хозяйством.
Власти рекомендуют до минимума свести личные контакты и держаться на расстоянии друг от друга в общественных местах. Запрет вводится на две ближайшие недели. Контролировать его исполнение будет полиция.
Также принято решение о временном закрытии ресторанов и парикмахерских.
#BREAKING Germany bans gatherings of more than two to control virus spread: Merkel pic.twitter.com/gghI1tMYNF— AFP news agency (@AFP) March 22, 2020
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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