В Гане похитили почетного посла Эстонии

Басбу рассказал местным СМИ, что в четверг в семь утра вышел из дома на небольшую прогулку, когда перед ним остановился автомобиль Hyundai Elantra. Из автомобиля вышел один из похитителей и приказал консулу сесть в автомобиль, при этом угрожая пистолетом. Уже в машине преступники угрожали ему пистолетом и топором.

Басбу удерживали в отдельное помещении здания и требовали выкуп. В это же время разворачивалась полицейская операция: полицейские быстро вычислили машину, использованную для похищения, она же и стояла перед домом, где держали консула.

Около 8 утра полицейские вторглись в дом, где удерживали Басбу, преступники оказали сопротивление, но консула удалось спасти, а похитители сбежали с места происшествия. В машине Hyundai Elantra были найдены пистолет, заряженный патроном калибра 7,65 мм, а также два топора.