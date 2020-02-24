В ФРГ автомобиль въехал в участников карнавального шествия

"Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", — указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.

Как передает Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети.

По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени. Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.

В так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) в целом ряде федеральных земель Германии по традиции проходят праздничные шествия — главное и наиболее масштабное событие карнавала.

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