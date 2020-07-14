14.07.2020, 17:30
В Финляндии заключенный бежал, выдав себя за другого человека. Это первый побег в истории!(5)
Из тюрьмы Кюлмякоски, что в Пирканмаа, в понедельник произошел побег после того, как на свободу выпустили не того заключенного. Беглец использовал имя другого человека и внешне был похож на заключенного, который подлежал освобождению, сообщает Yle.
Поймавшему вора бизнесмену грозит больший срок
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"