В Финляндии "серийный душитель" отправлен на психиатрическую экспертизу после четвертого убийства(5)
Надворный суд Хельсинки отправил Микаеля Пенттиля, известного как серийный душитель, на психиатрическую экспертизу, пишет YLE.
Надворный суд Хельсинки отправил Микаеля Пенттиля, известного как серийный душитель, на психиатрическую экспертизу, пишет YLE.
Согласно суду, имеются основания прояснить, как особенности личности Пенттиля повлияли на его способность контролировать своё поведение.
Пенттиля обвиняют в убийстве пятидесятидвухлетней женщины. Согласно обвинению, он жестоко задушил жертву, используя в том числе кожаный ремень и колготки.
Ранее уездный суд приговорил Пенттиля к пожизненному заключению.
Это не первое тюремное заключение Пенттиля — ранее он был осужден за 3 убийства с отягчающими обстоятельствами.
Известный в СМИ как ”серийный душитеь” 52-летний Микаэль Пенттиля в очередной раз предстал перед судом 10 июля.Теперь он обвиняется в убийстве 52-летней женщины, произошедшем 13-го апреля в районе Алппихарью, что в Хельсинки, пишет YLE.
В ходе допроса в полиции Пенттиля признался, что виновен в непреднамеренном убийстве, но отрицал обвинения в умышленном убийстве.
Версия обвинения
Прокурор Эйя Велитски сегодня заявила в суде, что жертва погибла от удушения руками, кожаным поясом и колготками в результате продолжительной борьбы, которая длилась от 6 до 8 минут. После содеянного, убийца еще на два дня остался в квартире жертвы, чтобы убрать следы своего присутствия. Все это, по мнению обвинения, говорит об обдуманном и намеренном преступлении, совершенном с особой жестокостью.
Версия защиты
По словам представителя защиты Кари Эрикссона, убийство не длилось так долго и не отличалось особой жестокостью согласно статье закона. Защита также отрицает, что действия Пенттиля были спланированными. По словам адвоката, его подопечный находился в состоянии бесконтрольного возбуждения. После содеянного он вошел в ступор и даже особенно не пытался стереть свои следы.
Это уже далеко не первое убийство, в котором Пенттиля обвиняется. Он совершил уже несколько насильственных преступлений, которые почти всегда были связаны с удушением жертв.
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