05.04.2020, 16:43

В Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных работников с Украины


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Maasikad valmivad teist aastat järjest varem ning inimesed kipuvad nende varumist vanast harjumusest liiga hilja peale jätma.
Maasikad valmivad teist aastat järjest varem ning inimesed kipuvad nende varumist vanast harjumusest liiga hilja peale jätma.Argo Ingver

Финляндия планирует организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных работников сельского хозяйства с Украины, пишет Yle.fi.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.

По словам старшего специалиста Минтруда Лауры Перхеентупа, в данном случае иностранцы должны будут пройти двухнедельный карантин прежде чем отправиться на фермы. Она сообщила, что в министерстве в спешном порядке работают над этим планом. По словам чиновника, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран – они критически важны для финского сельского хозяйства.

Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей из числа безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.

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