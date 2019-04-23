В Финляндии начинает работу новый парламент
Лидер СДП Антти Ринне будет назначет спикером парламента, пишет Yle.
Лидер СДП Антти Ринне будет назначет спикером парламента, пишет Yle.
Сегодня начинает свою работу новый состав парламента. Депутаты получат мандаты, а партийные фракции проведут организационные заседения.
Первое пленарное заседание нового парламента пройдет в среду, а сессия парламент откроется в четверг. Парламент, в частности, утвердит спикера и его заместителей.
Спикером, согласно политической традиции, будет назначен лидер победившей на парламентских выборах партии — в данном случае это председатель СДП Антти Ринне, который будет руководить консультациями перед началом переговоров по формированию правительства.
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