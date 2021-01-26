В Евросоюзе грозят компании AstraZeneca судом за нарушение объемов поставки вакцин

Государства Евросоюза должны подумать о привлечении компании к суду за нарушение договора, заявил во вторник, 26 января, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. "Эта возможность должна быть рассмотрена и должна быть скоординирована странами ЕС", — приводит слова Ринкевича агентство Reuters.

В то же время председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в режиме онлайн, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 "и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины". Фон дер Ляйен также объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС.

На 60 процентов меньше ожидаемого

22 января AstraZeneca неожиданно сообщила, что из-за нехватки производственных мощностей не способна до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. По словам высокопоставленного представителя Брюсселя, компания в первом квартале может обеспечить поставки не более чем 31 млн доз — на 60 процентов меньше, чем планировалось.

Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как указал представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!