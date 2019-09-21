В Европе всерьез опасаются нового миграционного кризиса: Турция грозится пустить в Европу миллионы беженцев

Подавляющее большинство из них оказываются на греческих островах в Эгейском море — Лесбосе, Хиосе, Самосе, Леросе и Косе. В одном только лагере Мориа на острове Лесбос сейчас находятся 11 тысяч человек, при том, что он рассчитан на 3 тысячи. В общей сложности в лагерях, предназначенных для 6300 беженцев, живут почти 22 тысячи, пишет другое немецкое издание WAZ, а еще 3600 человек местные власти разместили в общежитиях и небольших временных убежищах. По другим данным, на греческих островах находятся 24 тысячи мигрантов, причем около 40% — несовершеннолетние. Из-за тяжелых санитарных условий в лагерях уже происходили волнения.

Аналогичные проблемы наблюдаются также на Кипре, причем там число заявок на получение убежища растет и после окончания самой острой фазы миграционного кризиса — чуть меньше 3 тысяч в 2016 году, 4,5 тысячи в 2017, 7,7 тысяч в 2018 году и 6,5 тысяч к сентябрю нынешнего года. Беженцы там также жалуются на условия, в которых им приходится ждать окончательного решения, и утверждают, что они не особенно улучшаются после получения легального статуса.

Кроме того, новое итальянское правительство, сформированное после развала коалиции с участием сторонника жестких антимигрантских мер Маттео Сальвини, разрешило итальянским портам пускать корабли с беженцами, спасенными в Средиземном море. Правда, это вряд ли резко увеличит число мигрантов, прибывающих в Европу в целом, потому что многих раньше принимали другие страны.

Как отмечает баварское издание Bayern Kurrier, в июле 2019 года убежища в Европе просили почти 63 тысячи человек, на 26% больше, чем месяцем раньше, и наибольшее количество с марта 2017 года. При этом, в общем, картина все еще далека от 2015-2016 годов, когда в отдельные дни на берега тех же греческих островов спускались по 10 тысяч человек, сейчас их в среднем 260 человек. Более того, число беженцев, добравшихся до Европы по Средиземному морю, составило около 60 тысяч человек — на 20% меньше, чем в 2018 году. Кроме того, Евросоюз пытается системно решить проблему беженцев, правда, в основном, африканских — устраивая лагеря для них в глубине Африки, например в Руанде.

Между тем многих пугает рост числа беженцев именно с территории Турции и именно на греческих островах — в 2015 году для многих беженцев это был первый пункт, с которого они отправлялись дальше в Европу. Одна из греческих полицейских в интервью WAZ вспоминает, как быстро число беженцев возросло с 500-700 в день до 10 тысяч. Страх повторения событий 2015-2016 годов несколько раз заставлял европейские СМИ говорить о возможности нового миграционного кризиса. Кажется, теперь для этих опасений появились реальные основания.

Из-за чего все началось?

В 2015 году границы Евросоюза нелегально пересекло, по приблизительным оценкам, около 1,8 миллиона человек — в несколько раз больше, чем годом ранее. Большинство из беженцев прибыли из Сирии и Ирака, где самых крупных успехов достигла экстремистская группировка ”Исламское государство”, а также из Афганистана — это стало крупнейшим миграционным кризисом в послевоенной истории Европы. Большинство из них прибыли в Европу через Турцию.

В марте 2016 году европейские страны договорились с Турцией выделить ей 6 миллиардов евро в обмен на то, что она усилит собственную границу и заберет беженцев, нелегально прибывших в ЕС через ее территорию. Большую часть средств турецкие власти должны были потратить на устройство беженцев, на обеспечение их всем необходимым лечением и на их образование.

С самого начала договор подвергался критике как форма скрытой экономической помощи авторитарному режиму Эрдогана, траты которого фактически невозможно проконтролировать. Тем не менее число людей, нелегально прибывших в Европу, в 2017 году едва превысило 200 тысяч человек — и эти цифры доказывали эффективность соглашения. При это в самой Турции в данный момент проживает 3,6 миллиона выходцев из Сирии и около 400 тысяч беженцев из других соседних стран, всего около 4 миллионов — самое большое число в мире.

В начале сентября 2019 года Эрдоган пригрозил, что откроет для беженцев путь в Европу, если европейские страны не окажут Турции дополнительную финансовую помощь. Эрдоган требует от Европы ”разделить бремя” содержания беженцев, угрожая, в противном случае, ”открыть двери”. Евросоюз, в свою очередь, утверждает, что выплатил Турции 5,6 миллиарда евро и обещает перевести оставшуюся сумму в ближайшее время.

Эрдоган это всерьез?